Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что наступает момент, когда Telegram станет контролируемым. Хотя задержание Дурова отнюдь не означает, что соцсеть полностью закроют.

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В чем проблемы Telegram

Эта сеть позволяла российским спецслужбам обмениваться информацией, а затем использовать ее для того, чтобы убивать украинцев. Часто случалось, что данные о расположении военных, инфраструктурных объектов попадали в руки оккупантов.

Террористы по всему миру очень легко обмениваются информацией с помощью этого мессенджера, так же и в Украине очень удобно пользоваться Telegram для того, чтобы комментировать все, что происходит. Конечно, сеть помогает при сборе средств, но вместе с этим ее используют мошенники. Существует очень много анонимных Telegram-каналов без никакой отчетности.

Уже давно говорится о том, что Telegram-канал должен быть персонифицирован, кто-то должен отвечать за контент, который в нем публикуется. Поэтому я считаю, что Дуров стал объектом пристального внимания спецслужб из-за информации, которой очень легко обмениваться в Telegram,

– отметил Клочок.

В свое время он попал под давление ФСБ и уехал из России из-за социальной сети "Вконтакте", но не сделал соответствующих выводов. Вероятно, он продолжал работать с российскими спецслужбами, а встречи с представителями силовых ведомств России стали триггером того, что Дуров уехал во Францию.

О чем свидетельствует задержание Дурова

Вполне возможно, что прилет в Париж был сознательным выбором российского бизнесмена. Он мог принять решение о сотрудничестве со следствием. Вероятно, Telegram никто не закроет, но его будут контролировать западные спецслужбы, что является абсолютно нормальным явлением.

На задержание Дурова уже отреагировали в России. Там начали напоминать, что он является их гражданином и должен вернуться домой. Российская пропаганда системно работает в том смысле, чтобы доказать якобы Telegram является пророссийским мессенджером. Хотя на самом деле им пользуются по всему миру, поэтому верить такой пропаганде не стоит.

Дуров понимал, что попал под пристальное наблюдение спецслужб. Это очевидно, что когда ты формируешь общественное мнение, то не можешь не находиться в поле зрения спецслужб. Он прилетел в Париж, зная, что там на него уже выдан ордер. Это можно расценить только как сознательный выбор.

Это совместная операция западных спецслужб и Дурова для того, чтобы определить, что Telegram в таком виде, как он есть, существовать не может. Я не исключаю, что рано или поздно мы увидим функцию отсутствия в Telegram-каналах комментариев,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что россияне могли поставить Дурову ряд неадекватных требований, на которые он не согласился. Именно поэтому бизнесмен улетел в Париж, чтобы там найти защиту. Теперь его, возможно, спрячут, а поездка во Францию станет "спасательным кругом".

"Это нормальная история сохранения популярного мессенджера, установления справедливости, ведь сейчас действительно есть множество анонимных Telegram-каналов, которые распространяют чушь. Надо в конце концов брать это дело под контроль", – подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".