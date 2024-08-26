Макрон впервые отреагировал на арест Дурова

Президент Франции впервые отреагировал на задержание Павла Дурова. Макрон заявил, что арест основателя Telegram состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования.

Вечером 25 августа Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей еще на 48 часов. За это время бизнесмену предстоит либо предъявить обвинение, либо отпустить его на свободу.

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Реакция Макрона

Эммануэль Макрон заметил, что в соцсети пишут много неправдивого о Франции после ареста Дурова.

Политик подчеркнул, что Франция поддерживает свободу выражения мнений, общения, инноваций и предпринимательства. Однако президент напомнил, что "в условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав".

Арест основателя Telegram на территории Франции прошел в рамках судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями,

– заявил Макрон.

Напомним, что французские следователи считают, что отказ Дурова от модерирования контента Telegram и сотрудничества с правоохранительными органами делают его соучастником преступлений наркоторговли, педофилии и мошенничества.

Отметим, что Россия активно использует Telegram для распространения дезинформации, пропаганды и проведения информационно-психологических операций против Украины.

Кроме того, Telegram является одной из главных площадок коммуникации между участниками оккупационного контингента вооруженных формирований России в Украине.