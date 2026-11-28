В Австрии 27 ноября суд вновь поместил под стражу двух сотрудников украинской военной разведки по подозрению в шпионаже. Следователи обнаружили данные о подготовке спецопераций по похищению людей в Великобритании.

Как сообщает австрийская общественная телерадиокомпания ORF, прокуратура Вены официально подтвердила возвращение подозреваемых под стражу после того, как их освободили всего две недели назад.

Что известно об аресте

Основанием для повторного ареста стали результаты тщательной экспертизы изъятой техники, в частности компьютеров и мобильных телефонов подозреваемых.

По информации источников, криминалисты обнаружили доказательства подготовки незаконных операций за рубежом. Речь идет о планах похищения в Великобритании лиц, которых в Украине обвиняют в имущественных преступлениях и которых Лондон ранее отказался экстрадировать.

Полученные австрийскими правоохранительными органами сведения совпадают с заявлениями, которые ранее обнародовал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Находясь в Вене, он заявлял в конце октября в соцсетях, что сотрудники украинской военной разведки пытались не только установить его местонахождение, но и планировали применить насильственные действия. По утверждению бывшего чиновника, такие указания поступали из Администрации Президента Украины.

История с разведчиками получила широкую огласку в Австрии еще в начале осени, когда в Вене задержали украинскую съемочную группу. Вместе с журналистом-расследователем Михаилом Ткачом тогда под стражу оказался его оператор, получивший травмы во время задержания. Австрийские следователи заподозрили оператора в сотрудничестве с сотрудниками военной разведки, тогда как подозрения в шпионаже в отношении самого журналиста впоследствии полностью сняли.

Напомним, что двое предполагаемых сотрудников военной разведки Украины впервые были взяты под стражу в Вене еще 5 октября. Тогда же журналистов задержали во время выполнения редакционного задания по поиску бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.