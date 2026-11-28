Як повідомляє австрійський суспільний мовник ORF, прокуратура Відня офіційно підтвердила повернення підозрюваних під варту після того, як їх відпустили на свободу лише два тижні тому.

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Що відомо про арешт

Підставою для повторного арешту стали результати ретельної експертизи вилученої техніки, зокрема комп'ютерів та мобільних телефонів підозрюваних.

За інформацією джерел, криміналісти виявили докази підготовки незаконних операцій за кордоном. Йдеться про плани викрадення у Великій Британії осіб, яких в Україні звинувачують у майнових злочинах і яких Лондон раніше відмовився екстрадувати.

Отримані австрійськими правоохоронцями відомості співзвучні із заявами, які раніше оприлюднив колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Перебуваючи у Відні, він заявляв наприкінці жовтня у соцмережах, що співробітники української військової розвідки намагалися не лише встановити його місцерозташування, а й планували застосувати насильницькі дії. За твердженням колишнього посадовця, такі вказівки надходили з Адміністрації Президента України.

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Історія з розвідниками набула значного розголосу в Австрії ще на початку осені, коли у Відні затримали українську знімальну групу. Разом із журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем тоді під вартою опинився його оператор, який зазнав травм під час затримання. Австрійські слідчі запідозрили оператора у співпраці зі співробітниками військової розвідки, тоді як підозри у шпигунстві щодо самого журналіста згодом повністю відкинули.

Нагадаємо, що двоє ймовірних співробітників військової розвідки України вперше потрапили під варту у Відні ще 5 жовтня. Тоді ж розслідувачів медіа затримали під час виконання редакційного завдання щодо пошуку колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.