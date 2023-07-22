Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний. Он отметил, что террориста могли даже долгое время прикрывать.

К теме Критиковал Путина и не доехал до фронта: чем "отличился" террорист Гиркин, которому светит тюрьма

Табу на критику

В России было табу на критику Владимира Путина. Мол, можно критиковать кого угодно, но не российского диктатора. Однако в этом году этот запрет начал давать сбой. И главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, и террорист Игорь Гиркин позволяли себе "нападать" на бункерного деда.

Сейчас в страна-агрессоре решили сделать показательное "распятие", чтобы показать россиянам, что монополия на критику остается только у одного человека.

И он будет решать – можно в России критиковать или нет. Поэтому, думаю Гиркин – идеальная кандидатура на растерзание,

– подчеркнул Подорожний.

Ведь именно Стрелков имел важное значение в войне России против Украины на Донбассе в 2014 году и ходил по агентуре РПЦ еще до 2014 года. Однако ныне террорист как раскрученная фигура, которую все знают в России, является претендентом на "распятие".

"Пригожина трогать нельзя, потому что это все – театральная постановка, но кого-то надо сжечь на костре. В России сейчас такая расшатанная ситуация и, я думаю, что со Стрелковым обойдутся по всей строгости военного времени", – отметил политтехнолог.

Почему в России арестовали именно Игоря Гиркина: смотрите видео

Что известно об аресте Стрелкова