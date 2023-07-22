Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний. Он отметил, что террориста могли даже долгое время прикрывать.
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Табу на критику
В России было табу на критику Владимира Путина. Мол, можно критиковать кого угодно, но не российского диктатора. Однако в этом году этот запрет начал давать сбой. И главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, и террорист Игорь Гиркин позволяли себе "нападать" на бункерного деда.
Сейчас в страна-агрессоре решили сделать показательное "распятие", чтобы показать россиянам, что монополия на критику остается только у одного человека.
И он будет решать – можно в России критиковать или нет. Поэтому, думаю Гиркин – идеальная кандидатура на растерзание,
– подчеркнул Подорожний.
Ведь именно Стрелков имел важное значение в войне России против Украины на Донбассе в 2014 году и ходил по агентуре РПЦ еще до 2014 года. Однако ныне террорист как раскрученная фигура, которую все знают в России, является претендентом на "распятие".
"Пригожина трогать нельзя, потому что это все – театральная постановка, но кого-то надо сжечь на костре. В России сейчас такая расшатанная ситуация и, я думаю, что со Стрелковым обойдутся по всей строгости военного времени", – отметил политтехнолог.
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Что известно об аресте Стрелкова
- Утром 21 июля представители следственного комитета России задержали Игоря Гиркина. Его вывели из дома и увезли неизвестно куда, а в его доме провели обыски.
- Мещанский суд Москвы арестовал террориста на 2 месяца – до 18 сентября. Его защита заявила, что будет оспаривать арест.
- В украинской разведке заявили, что задержание Стрелкова – хорошие новости. Там отметили, что Гиркин не действовал как самостоятельная фигура. Поэтому это означает, что противостояние башен Кремля переходит в активную фазу.
- В Институте изучения войны предполагается, что задержание террориста может свидетельствовать об изменении баланса сил между группировками Кремля.
- В британской разведке считают, что задержание Игоря Гиркина, по всей видимости, в России поддерживают не все. Скорее всего, его арест разозлит поклонников среди российских военных и "военкоров".