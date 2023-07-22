Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що терориста могли навіть довгий час прикривати.
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Табу на критику
У Росії було табу на критику Владіміра Путіна. Мовляв, можна критикувати кого завгодно, але не російського диктатора. Однак, цього року ця заборона почала давати збій. І ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, і терорист Ігор Гіркін дозволяли собі "нападати" на бункерного діда.
Нині у країна-агресорці вирішили зробити показове "розп'яття", аби показати росіянам, що монополія на критику залишається лише в однієї людини.
І він буде вирішувати – можна в Росії когось критикувати чи ні. Тому, думаю Гіркін – ідеальна кандидатура на розтерзання,
– наголосив Подорожній.
Адже саме Стрєлков мав важливе значення у війні Росії проти України на Донбасі у 2014 році та ходив по агентурі РПЦ ще до 2014 року. Однак нині терорист як розкручена фігура, яку всі знають в Росії, є претендентом на "розп'яття".
"Пригожина чіпати не можна, бо це все – театральна постановка, але когось треба спалити на вогнищі. У Росії зараз така розхитана ситуація і, я думаю, що зі Стрєлковим обійдуться по всій суворості воєнного часу", – зауважив політтехнолог.
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Що відомо про арешт Стрєлкова
- Зранку 21 липня предствники слідчого комітету Росії затримали Ігоря Гіркіна. Його вивели з дому та повезли невідомо куди, а в його помешканні провели обшуки.
- Міщанський суд Москви арештував терориста на 2 місяці – до 18 вересня. Його захист заявив, що оскаржуватиме арешт.
- В українській розвідці заявили, що затримання Стрєлкова – хороші новини. Там зазначили, що Гіркін не діяв як самостійна фігура. Тому це означає, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.
- В Інституті вивчення війни припускають, що затримання терориста може свідчити про зміну балансу сил між угрупованнями Кремля.
- У британській розвідці вважають, що затримання Ігоря Гіркіна, ймовірно, у Росії підтримують не всі. Найімовірніше, його арешт розлютить прихильників серед російських військових та "військкорів".