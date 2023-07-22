Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що терориста могли навіть довгий час прикривати.

До теми Критикував Путіна та не доїхав до фронту: чим "відзначився" терорист Гіркін, якому світить тюрма

Табу на критику

У Росії було табу на критику Владіміра Путіна. Мовляв, можна критикувати кого завгодно, але не російського диктатора. Однак, цього року ця заборона почала давати збій. І ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, і терорист Ігор Гіркін дозволяли собі "нападати" на бункерного діда.

Нині у країна-агресорці вирішили зробити показове "розп'яття", аби показати росіянам, що монополія на критику залишається лише в однієї людини.

І він буде вирішувати – можна в Росії когось критикувати чи ні. Тому, думаю Гіркін – ідеальна кандидатура на розтерзання,

– наголосив Подорожній.

Адже саме Стрєлков мав важливе значення у війні Росії проти України на Донбасі у 2014 році та ходив по агентурі РПЦ ще до 2014 року. Однак нині терорист як розкручена фігура, яку всі знають в Росії, є претендентом на "розп'яття".

"Пригожина чіпати не можна, бо це все – театральна постановка, але когось треба спалити на вогнищі. У Росії зараз така розхитана ситуація і, я думаю, що зі Стрєлковим обійдуться по всій суворості воєнного часу", – зауважив політтехнолог.

Чому в Росії арештували саме Ігоря Гіркіна: дивіться відео

Що відомо про арешт Стрєлкова