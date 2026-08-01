В отношении ветерана, который может быть причастен к убийству на Бали, избрана мера пресечения, – СМИ
Бывший военнослужащий штурмовой роты KRAKEN Глеб Новостройный был задержан в субботу, 1 августа. Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения.
О причинах ареста официально ничего не известно. Об этом сообщает "Суспильне".
Что известно об инциденте?
Глеб Новостройный 4 года служил в штурмовой роте KRAKEN. В 2025 году он был уволен со службы по состоянию здоровья.
Основатель подразделения Константин Немичев говорил, что получить достоверную информацию по делу, в котором фигурирует Новостройный, сложно, поскольку она засекречена.
Известно, что Печерский районный суд Киева в субботу, 1 августа, избрал ветерану меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суть подозрения пока не разглашается.
Также в СМИ распространялась информация о возможной связи дела с похищением и убийством Игоря Комарова. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов и защиты пока нет.
Напомним, 15 февраля на индонезийском острове Бали в районе Джимбарана похитили украинца Игоря Комарова. На месте его исчезновения правоохранители обнаружили лишь личные вещи. Впоследствии пострадавший обращался к близким и просил заплатить за него выкуп.
Позже на Бали обнаружили расчлененные останки человека. После проведения ДНК-экспертизы удалось установить, что они принадлежали Игорю Комарову.