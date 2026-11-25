В Москве арестовали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за растрату более миллиарда рублей. Это первый арест действующего главы региона с 2022 года, на которого Кремль мог возложить ответственность за провал арктических проектов.

23 ноября российские правоохранительные органы задержали чиновника в Москве, после чего задержали и других связанных с ним чиновников и подрядчиков. Об этом сообщили аналитики американского ISW.

Миллиардные хищения и арктические проекты

Российские власти обвиняют Андрея Чибиса и его сообщников в хищении более 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.

Кроме того, ему вменяют присвоение более 39 миллионов рублей из средств министерства строительства Мурманской области.

В то же время арестованный глава региона возглавлял Комиссию Государственного совета России по вопросам Северного морского пути и Арктики. Он играл ключевую роль в реализации планов Кремля по запуску арктического судоходного коридора.

Почему Кремль ищет виновных

Менее чем через сутки после ареста Чибиса Владимир Путин публично подчеркнул острую необходимость укрепления Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути. Этот маршрут пролегает через Мурманскую область и штаб-квартиру Северного флота России.

Помощник Путина Николай Патрушев также подчеркнул важность арктической логистики, поскольку Балтийское и Черное моря стали более уязвимыми.

Военные аналитики пришли к выводу, что темпы развития арктических маршрутов в России существенно задерживаются. Из-за этого Путин мог превратить Чибиса в козла отпущения, чтобы переложить вину за отсутствие результатов на местные власти.

Напомним также, что российские власти закрепили в бюджете курс на продолжение войны как минимум на следующие три года. Ради финансирования армии власти готовы безжалостно сокращать основные социальные расходы и забирать деньги из карманов собственных граждан.