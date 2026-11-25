Російські правоохоронці 23 листопада схопили посадовця в Москві, після чого затримали й інших пов'язаних із ним чиновників та підрядників. Про це повідомили аналітики американського ISW.

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Мільярдні розкрадання та арктичні проєкти

Російська влада закидає Андрію Чібісу та його спільникам розкрадання понад 1 мільярда рублів, виділених на реконструкцію автодороги Апатити – Кіровськ.

Крім того, йому приписують привласнення понад 39 мільйонів рублів із коштів міністерства будівництва Мурманської області.

Водночас заарештований очільник регіону керував Комісією Державної ради Росії з питань Північного морського шляху та Арктики. Він відігравав ключову роль у реалізації планів Кремля щодо запуску арктичного судноплавного коридору.

Чому Кремль шукає винних

Менш ніж за добу після арешту Чібіса Володимир Путін публічно наголосив на терміновій потребі зміцнити Трансарктичний транспортний коридор і Північний морський шлях. Цей маршрут пролягає через Мурманську область і штаб-квартиру Північного флоту Росії.

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Помічник Путіна Микола Патрушев також підкреслив важливість арктичної логістики, оскільки Балтійське та Чорне моря стали вразливішими.

Військові аналітики дійшли висновку, що темпи розвитку арктичних маршрутів у Росії суттєво затримуються. Через це Путін міг перетворити Чібіса на цапа-відбувайла, аби перекласти провину за відсутність результатів на місцеву владу.

Нагадаємо також, що російська влада закріпила у бюджеті курс на продовження війни щонайменше протягом наступних трьох років, Заради фінансування армії влада готова безжально різати головні соціальні видатки та залазити в кишені власних громадян.