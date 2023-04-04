Кто еще из УПЦ МП должен сидеть на скамье подсудимых: религиовед назвал фамилии

Экснаместитель Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь, он же Паша "Мерседес", получил подозрение и меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с обязательством носить электронный браслет. Есть еще несколько человек из УПЦ МП, которые должны оказаться на скамье подсудимых.

Их фамилии в эфире 24 Канала назвал религиовед, церковный деятель, пресс-офицер 112-й бригады ТрО Андрей Ковалев. Он убежден, что представители УПЦ МП, играющие на стороне России, обязательно должны быть наказаны.

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"В Киеве продолжаются акции сознательного неповиновения законным требованиям властей. Мы видим несанкционированные митинги во время полномасштабной российской агрессии, слышим из уст дельцов Московского патриархата угрозы и проклятия в адрес президента Украины. Кто может проклинать Верховного главнокомандующего ВСУ? Только враг", – отметил он.

Религиовед подчеркнул, что здания Киево-Печерской Лавры являются на 100% собственностью украинского народа и государства. Священники УПЦ МП призывают своих верующих захватывать государственные здания, то есть нарушать закон.

Кто еще из УПЦ МП должен ответить перед законом

Ковалев отметил, что на скамье подсудимых должен сидеть не только Паша "Мерседес". По его мнению, прежде всего перед законом должен ответить митрополит Антоний (Иван Паканыч), заменивший Павла Лебедя как координатор массовых беспорядков в центре столицы.

Кстати, против Антония уже введены санкции СНБО и введены в действие указом президента Украины. Власть должна неукоснительно соблюдать определенный президентом в декабре курс на борьбу с "пятой колонной" в рясах,

– убежден религиовед.

Также перед судом должны предстать глава УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и архиепископ Иона (Максим Черепанов), подчеркнул пресс-офицер 112-й бригады ТрО.

Андрей Ковалев вспомнил, как в 2015 году во время почтения памяти погибших на Донбассе украинских военных встали все присутствующие в Верховной Раде, кроме этих трех человек, которые сейчас организовывают массовые беспорядки в столице.

"Если они сознательно нарушают Уголовный кодекс Украины, то должны отвечать по статьям. Например, захват государственных зданий и сооружений – это статья 341 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает 5 лет за решеткой", – добавил он.

Ковалев об УПЦ МП: смотрите видео

Арест экс-настоятеля Лавры: коротко