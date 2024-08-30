Не только российский: Politico сообщило, сколько паспортов имеет Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров владеет паспортами как минимум четырех стран. Он является не только гражданином России, а также Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

Издание отмечает, что Павел Дуров получил французское гражданство в 2021 году. Это было сделано по процедуре, которая обычно предназначена для "франкоязычного иностранца, который своей выдающейся работой способствует влиянию Франции и процветанию ее международных экономических отношений".

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Павел Дуров является гражданином по меньшей мере четырех стран

Президент Эммануэль Макрон отметил, что Министерство иностранных дел Франции приняло решение о предоставлении Дурову гражданства.

Это решение, которое мы приняли в 2018 году, я полностью поддерживаю. Часть стратегии – позволить женщинам и мужчинам, когда они художники, спортсмены, предприниматели, когда они прилагают усилия, чтобы выучить язык, когда они создают богатство, когда они просят предоставлять им французское гражданство. Я сделал это для Дурова,

– сказал Эммануэль Макрон.

В то же время, по данным Politico, не понятно каким образом Дуров способствовал влиянию Франции.

В апреле 2023 года основатель Telegram официально изменил свое имя во французском паспорте на "Поль дю Ров".

Politico пишет, что Дуров также является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, где он живет и руководит мессенджером Telegram.

К тому же несколько лет назад Павел Дуров получил гражданство карибского островного государства Сент-Китс и Невис благодаря "инвестиционной" программе, которая предусматривает предоставление паспортов в обмен на значительные финансовые взносы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил российское гражданство Дурова, добавив, что он не знает, сколько у него еще есть гражданств.