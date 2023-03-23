В ЕС отреагировали на "ракетные угрозы" Медведева из-за ордера на арест Путина
В Брюсселе не обошли вниманием маразматические заявления заместитель председателя Совбеза России Дмитрия Медведева из-за ордера на арест Путина. Европейский Союз осудил угрозы российского экс-президента.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал угрозы России Международному уголовному суду незаконными. Также дипломат осудил меры со стороны России против МКС.
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Что в ЕС говорят о маразматических угрозах Медведева
Жозеп Боррель ЕС по-прежнему привержен защите Суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.
ЕС подтверждает полную поддержку МКС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МКС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МКС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно,
– подчеркнул Боррель.
Также высокий представитель ЕС предлагает присоединиться к Международному уголовному суду странам, которые до этого не сделали, чтобы никто в этом мире не мог избежать наказания за самые тяжелые преступления.
Медведев угрожает из-за ордера на арест путина
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и Марии Львово-Беловой.
- Российского диктатора и так называемого уполномоченного по делам ребенка подозревают в совершении военного преступления. В частности, незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в государство-агрессорку.
- Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что арест Путина якобы будет означать объявление войны. Также он добавил, что в таком случае все российские ракеты полетят в Бундестаг, офис канцлера и так далее.