Как в свое время Милошевича: Фейгин предположил, может ли окружение выдать Путина Гааге
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не стоит исключать вариант, что близкое окружение может насильно выдать диктатора. Такое уже было в истории.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, очевидно, что в кулуарах представители политических и бизнес-элит России жалуются из-за войны, ведь их положение существенно ухудшилось.
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Они в кулуарах точно говорят, что их подставили. Путин такой-сякой, а войну проиграли. Надо быть глупым, чтобы говорить что-то вроде "где Путин – там победа". Не думаю, что они настолько глупы,
– отметил Фейгин.
Может ли окружение выдать Путина в Гаагу
Как отметил Фейгин, в свое время действительно была надежда, что окружение взбунтуется против Путина и сделает все возможное, чтобы завершить войну. Но, к сожалению, этого не произошло.
Могут ли они в ближайшем будущем отстранить от власти Путина и передать его в международные органы юстиции? Пока такого не видим. Для этого нужна воля, видение будущего. Возможно ли это потом? Взглянем. Но пока предпосылок нет,
– сказал Фейгин.
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Он добавил, что в свое время такое произошло с президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Его также передали международному правосудию.
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