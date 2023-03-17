Россия не ворует детей, а спасает их: у Путина уже ищут оправдания на решение МКС

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Подозревают диктатора в похищении украинских детей. В то же время в Кремле цинично отрицают этот факт.

В пятницу, 17 марта, в Гааге, что в Нидерландах, сдвинули с мертвой точки процесс о привлечении руководства враждебного государства к ответственности, выдав ордер на арест Путина и уполномоченной по правам детей при президенте России Марии Львове-Беловой. О том, как вражеские чиновники отреагировали на эту новость, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky News и русские СМИ.

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Что сказали в Кремле на решение Гааги

Бывший советник и пресс-секретарь лидера государства-террористки Сергей Марков заявил, что МКС является "безответственным" и "глупым". А Путин "на самом деле" не ворует детей, а спасает их.

Россия детей не ворует… Это политика российского правительства – спасать детей, а не воровать детей,

– сказал он.

Вместе с тем, в своем больном воображении Марков придумал, что детей якобы не депортировали, а "переселяли" в пределах России. По его мнению, это потому, что "Украина является частью России".

Также он обвинил воинов Вооруженных Сил в военных преступлениях, однако не привел ни одного примера. Это свидетельствует о том, что Марков просто-таки соврал.

Циничная реакция МИД России

Представительница министерства иностранных дел враждебного государства Мария Захарова также назвала депортацию украинских детей "спасением". Так она прокомментировала решение МКС по поводу издания ордера на арест Путина и Львово-Беловой.

Как ни странно, начала рассказывать чиновница, в частности о том, что якобы на Западе заставляют несовершеннолетних менять пол, преследуют определенных врачей и пропагандируют извращения.

Кто бы мог подумать еще лет 15 потому, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут криминальными. Но все шло к этому. Эксперименты "просвещенного Запада" по изменению пола у детей, преследования врачей, которые считают, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права,

– цинично заявила чиновница.

Она добавила, что Венгрия, которая якобы пытается сопротивляться внутри Европы, "подвергается настоящим гонениям", и назвала санкции против Львово-Беловой признаками "разглашения либеральных диктатур".

Позиция Украины по отношению к ордеру на арест Путина

Представители Офиса Президент, в частности, Михаил Подоляк и Андрей Ермак отметили, что это решение МКС "является только началом". Также в там констатировали, что мир сильно изменился.

Вместе с тем, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Путин и Львова-Белова подозреваются в совершении международного преступления – незаконной депортации украинских детей. С его слов понятно, что весь мир стремится к справедливости и она скоро наступит.



Как Россия похищает украинских детей / Картинка 24 Канала