Улан-Батор объяснит свои действия: в МУС рассказали о перспективах ареста Путина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) несколько раз был в Украине и видел разрушения, нанесенные оккупантами, собственными глазами. По словам Карима Хана, применить к россиянам всю строгость закона было несложно. По его мнению, Путин все же окажется на скамье подсудимых.

К сожалению, в Монголии российского диктатора не задержали. Хотя должны были бы, ведь эта страна ратифицировала Римский статут. Владимир Зеленский возмутился этим поступком и заявил: Улан-Батор имеет больше уважения к убийце, чем к международному праву.

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Какие перспективы ареста Путина

Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, или когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора. Но, как показала история, эти люди, которые когда-то имели большую власть у себя в стране, в конце концов оказались на скамье подсудимых,

– высказался Карим Хан.

Прокурор уверен: если кто-то делает, что ему заблагорассудится, и при этом использует свою неограниченную власть, "его пространство для маневра сужается".

Карим Хан заверил: Улан-Батор будет вынужден объяснить, почему проигнорировали ордер МУС и встретили диктатора красной дорожкой.

"Переговорный процесс на уровне суда продолжается. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – сообщил он.