В МИД Украины призвали Монголию арестовать Путина в Монголии

3 сентября Владимир Путин планирует наведаться в Монголию. Таким образом российский диктатор совершит первую поездку в страну, которая ратифицировала Римский статут, а значит, должна арестовать его.

Впрочем, как сообщают журналисты Bloomberg, Путину дали гарантии, что его не арестуют в Монголии.

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Передайте преступника суду

Между тем в МИД Украины напомнили Улан-Батору о его обязанностях. Еще в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Россию. Поэтому Монголия, которая ратифицировала Римский статут, обязана задержать главу Кремля и передать его суду в Гааге.

В ведомстве уточнили, что похищение детей – лишь одно из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальные военно-политического руководства России должны предстать перед правосудием. Российский диктатор и его сторонники виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.

Отметим, что Путина в Монголию пригласил сам президент страны Ухнаагийн Хурелсух.