Арест режиссера Лавренчука: украинцы в Италии организуют митинг в его защиту

Украинская диаспора в Италии 15 января планирует организовать митинг "Защитим Евгения Лавренчука". Все небезразличные призывают выйти на площадь в Милане, чтобы не допустить экстрадиции украинского режиссера в Россию.

К акции могут приобщиться не только украинцы в Италии, но и все, кому небезразлична судьба режиссера. Сейчас его адвокаты сражаются, чтобы не допустить экстрадицию в Россию.

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Евгения могут экстрадировать в Россию, из которой он уехал еще в 2014 году после оккупации Крыма и нападения России на Украину. Сейчас адвокаты Евгения борются, чтобы не допустить его экстрадицию, давайте и мы выйдем на площадь в Милане и защитим нашего соотечественника.

– призвала Цыбак.

Митинг состоится 15 января по улице Мерканти в Милане в 15.00.

Что пишет итальянская пресса о задержании

Как рассказала корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty Наталья Кудрик, ведущие издания Италии называют арест политической местью россиян. В частности, публикация в Corriere della Sera была достаточно подробной, объективной. Там цитировали украинский МИД, маму режиссера и омбудсмена.

Кудрик называет такую ​​позицию печати положительной. Она надеется, что местные СМИ обойдет волна российской пропаганды.

Несмотря на осторожность защиты, 17 декабря малоизвестные региональные интернет-ресурсы предоставили поверхностную и извращенную информацию. Между тем в Италии, хотя и медленно, все компетентные заинтересованные стороны приближают инцидент к решению. Надеемся, что окончательной и положительной,

– сказала корреспондент.

Что известно о задержании Лавренчука

Украинский режиссер Евгений Лавренчук 17 декабря 2021 года был задержан в Италии по требованию России. В МИДе заявляли, что ему оказывает помощь генеральное консульство Украины в Неаполе.

Пользователь Марианна Гвидичи-Палий на странице Free Eugene Lavrenchuk писала, что его обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России 8 лет назад.

Впоследствии появились детали о том, что Лавренчука задержали, когда он летел во Львов, чтобы стать ведущим вечера памяти Романа Виктюка в Первом театре.

Мать украинского режиссера Евгения Лавренчука надеялась, что Италия не выдаст ее сына России.

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