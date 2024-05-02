Тюрьма или смерть "в ДТП": к Шойгу приближаются кремлевские чистки

Разведка Британии сообщила о допросе ФСБ первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова по делу коррупции в минобороны. Его подозревают в пособничестве Тимуру Иванову, который сейчас сидит за решеткой. Интересно, что такие дела начали происходить в России после принятия Конгрессом США помощи Украине.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что Руслан Цаликов является величиной гораздо большей, чем Тимур Иванов, известный кабаками и женщинами, которые довели его до тюрьмы. А вот Цаликов – крайне влиятельный человек, который распределяет все ресурсы минобороны, поэтому его допрос может говорить об одном: сейчас происходит локальное землетрясение под троном Сергея Шойгу.

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Ищут виноватых

Шойгу пытается сделать все, чтобы его не лишили министерского кресла. СМИ пишут о том, что он распорядился как можно быстрее поставить оружие на производство для "военной операции Москвы в Украине", а также приказал быстрее передавать оружие на фронт. И все эти "большие" дела имеют объяснение.

Сейчас Шойгу борется за свою жизнь, потому что неизвестно, какую спичку он вытащит – сесть в тюрьму, попасть в аварию и умереть или заболеть. Арест Иванова через два дня после решения Конгресса США о выделении помощи Украине дал понять, что кто-то должен быть виноват в том, что эта помощь рано или поздно сработает – например, в успешном наступлении Украины,

– подчеркнула Романова.

Она добавила, что именно по причине этой помощи от США в России сейчас ищут виноватых. И под "гнев царя" попал Шойгу. Поэтому заранее Шойгу обкладывают яблоками, чтобы потом запихнуть в печку и подать с хрустящей корочкой.

Конкуренция среди путинских кланов

Существует также мнение, что в околопутинских кланах сейчас идет конкуренция за "трон" – и большой удар нанесен клану Геннадия Тимченко (председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президент хоккейного клуба СКА – 24 Канал), которого якобы считают приближенным к Шойгу.

Ольга Романова отметила, что вперед вырвался клан Николая Патрушева (секретарь совета безопасности России – 24 Канал), потому что он рассматривает преемником своего сына Дмитрия. Однако как только это произойдет и сын будет назначен на "престол", например, преемником, его мгновенно "сожрут" более сильные кланы.

"И хорошо было бы эти кланы по одному потихоньку ослаблять, как, например, клан Шойгу. Еще останется очень сильный клан Ковальчуков (Юрий Ковальчук – бывший председатель совета директоров банка "Россия" – 24 Канал). Но пока они более-менее в одной связке", – отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Однако, по словам Ольги Романовой, Патрушев сейчас является самой сильной и влиятельной фигурой после Владимира Путина и представляет собой всех силовиков. И при случае он всегда уберет или откусит голову более слабому сопернику, а сейчас такой – Шойгу.

Скандал с Тимуром Ивановым