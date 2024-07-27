Шойгу хранит много путинских тайн: повторит ли он судьбу своих заместителей

Российские СМИ сообщили о задержании еще одного экс-заместителя Сергея Шойгу. Речь идет о генерале Дмитрии Булгакове, который когда-то отвечал за тыловые обеспечения в оккупационном войске.

Публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что Булгаков был отстранен от руководства важными процессами. Но коррупция и преступная деятельность в российской армии есть на всех уровнях.

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Почему задержали Булгакова

Именно из-за большой коррупции и хищения планы России о "Киеве за 3 дня" провалились. Ведь пушки оккупантов не стреляли, а техника ломалась даже во время парадов.

Именно генерал Булгаков был одним из таких воров. Но вряд ли его задержание связано с делом другого заместителя Шойгу – Тимура Иванова. Там говорилось о значительно больших средствах,

– сказал Мурзагулов.

Вероятно, арест Булгакова – это отголосок старых дел. Ведь в последние годы его перевели на другую должность и он не занимался тыловым обеспечением. Для генерала армии это уже считалось пенсией.

Почему ничего не происходит с Шойгу? Потому что он хранит много путинских тайн, в частности тех, что касаются войны. Трудно представить, что будет, когда Шойгу вдруг заговорит или с ним что-то случится. Для Путина это большая катастрофа,

– заметил публицист.

Со своей стороны Шойгу не выдаст российского диктатора, но не стоит забывать, что он также много кому мешает. Поэтому бывший глава минобороны может повторить судьбу Евгения Пригожина.