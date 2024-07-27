Публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що Булгаков був відсторонений від керівництва важливими процесами. Але корупція та злочинна діяльність у російській армії є на всіх рівнях.

До теми Арешт Булгакова: в ISW проаналізували провали ексзаступника Шойгу

Чому затримали Булгакова

Саме через велику корупцію та розкрадання плани Росії про "Київ за 3 дні" провалилися. Адже гармати окупантів не стріляли, а техніка ламалася навіть під час парадів.

Саме генерал Булгаков був одним з таких злодіїв. Але навряд чи його затримання пов'язане зі справою іншого заступника Шойгу – Тимура Іванова. Там мовилось про значно більші кошти,

– сказав Мурзагулов.

Ймовірно, арешт Булгакова – це відгомін старих справ. Адже в останні роки його перевели на іншу посаду й він не займався тиловим забезпеченням. Для генерала армії це вже вважалося пенсією.

Чому нічого не стається з Шойгу? Тому що він зберігає багато путінських таємниць, зокрема тих, що стосуються війни. Важко уявити, що буде, коли Шойгу раптом заговорить або з ним щось станеться. Для Путіна це велика катастрофа,

– зауважив публіцист.

Зі свого боку Шойгу не видасть російського диктатора, але не варто забувати, що він також багато кому заважає. Тому колишній глава міноборони може повторити долю Євгєнія Пригожина.