Это должно быть первое большое дело деолигархизации Зеленского: что означает арест Жеваго

Во Франции арестован украинский олигарх Константин Жеваго. Именно это должно быть первым крупным делом деолигархизации Зеленского.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Правда, суд во Франции уже отпустил Жеваго под залог в 1 миллион евро.

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Жеваго должно отвечать

Давыдюк отметил, что очень хотел бы, чтобы такой "патриот", как Жеваго вернулся в Украину. Он рассказывал людям, что нечем вернуть их вклады в его банк, а затем появлялся Forbes, который говорил о миллиардах олигарха. Его "КрАЗ" срывал заказы на фронт, а деньги брал.

Шесть созывов сидел в Верховной Раде, чего ему не возвращаться. Сомнительное решение французского суда, и видно, что у Жеваго – первоклассные юристы, получающие десятки – сотни тысяч долларов почасово, потому что миллион евро для Жеваго – это три обеда, это помыть яхту,

– заметил политолог.

Он добавил, что юристы запрещали Жеваго уезжать во Францию, но он из Швейцарии тихонько уехал во Францию, думал, что никто не увидит. Увидели. До этого он скрывался на Ибице, в Монако. Однако этот олигарх должен предстать перед законом, тем более что у нас есть обязательства перед США.

"Мы будем сажать олигархов-коррупционеров, когда они нарушают закон. Так вот закон нарушен. Поэтому, добиваемся всеми силами, чтобы он возвращался. Человек, который должен миллиард, платит миллион, чтобы быть на свободе", — подчеркнул Давыдюк.

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Это должно быть первое показательное дело деолигархизации

По его словам, нужно следить за дальнейшим развитием событий и требовать справедливости. Иначе как мы будем требовать репараций от России, когда мы из своих не можем забрать деньги, полученные незаконным путем. Это должно быть первое показательное дело деолигархизации Зеленского.

Это должно быть первое великое дело, чтобы другие олигархи поняли, что мы не будем прощать этого. Нет денег на олигархат. Сегодня нужно отстраивать украинские города. Деньги нужно передавать на Харьков, на Бучу, на Ирпень, а не олигархам на яхту,

– подчеркнул политолог.

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