Арестович объяснил, когда ВСУ могут перейти в наступление

Алексей Арестович предполагает, что украинская армия перейдет в наступление ближе к июлю. Пока ждем оружия.

Советник главы ОП отметил, что до середины июня Украина должна получить вооружение от партнеров. Поэтому до июля могут начаться ожесточенные бои, но уже наступают ВСУ.

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Как будут реагировать оккупанты

По словам Арестовича, россияне это прекрасно понимают. Они будут пытаться или перегруппироваться и пойти во встречные бои или стать в оборону, имея оперативный резерв. Для этого погонят призывников от 1 апреля. Больше России негде брать солдат.

И этих ребят, едва прошедших двухмесячную учебу, на старой ржавой технике радостно бросят под мясорубку,

– сказал Арестович.

Следующие недели будут тяжелыми

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев готовиться к тяжелым неделям. Агрессор осознает свое поражение, но хочет причинить нам как можно больше страданий. Потому, к сожалению, еще будут разрушения и жертвы.