Арестович объяснил, почему считает вероятным второе наступление россиян на Киев, Чернигов и другие города

Алексей Арестович объяснил, почему он считает якобы второе наступление россиян на Киев, Чернигов и другие города вероятным. В частности, потому, что российские оккупанты смогут собраться с силами.

Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал в интервью ФЕЙГИН LIVE. В частности это случилось на 74 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины

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Арестович сказал, почему Россия может второй раз напасть на Киев и другие города

Алексей Арестович заявил, что не может спрогнозировать, объявит ли Владимир Путин мобилизацию, ведь он принимает решение "по одному щелчку в голове".

Вполне вероятно второе наступление – на Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и др. Все возможно такими темпами. Это очень странная история, пока санкции подействуют, пока приедет оружие... Это месяцы – даже уже не недели,

– сказал Арестович.

Добавил также, что все потому, что пакет военной помощи от партнеров голосуется в конце мая.

"Пока его проголосовали, пока приедет вооружение. К моим ранним прогнозам нужно – когда еще не было понятно, когда будут голосовать – еще месяц прибавлять. Это очень долгая история", – сказал советник главы ОП.

Именно поэтому Алексей Арестович считает, что за это время враги могут собраться с силами, провести неофициальную скрытую мобилизацию. И после этого, вероятно, осуществить повторное наступление на Киев.

Кратко об оккупации украинских областей

На рассвете 24 февраля крылатые и баллистические ракеты полетели в аэродромы, военные штабы и склады в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Луцке, Днепре, Василькове. Также взрывы раздавались в столице, Харькове, Одессе и на Донбассе.

На следующий день, 25 мая, ориентировочно в 14 часов началась оборона Киева. Уже 27 мая враги вступили в уличные бои с ВСУ в Буче. Также бои велись в других городках вокруг Киева.

Значительное нашествие оккупантов сдержала Сумская область. Несмотря на оккупацию, уже 8 апреля Вооруженные Силы Украины освободили область от врага.

Перед этим, 2 апреля, наши военнослужащие освободили от оккупантов Киевскую область. Масштабы зверств врага там ужасают – оккупанты расстреливали людей прямо посреди улиц, тела сбрасывали в братские могилы. Это геноцид украинского народа.

В частности, по состоянию на 2 мая, в Киевской области за время оккупации погибли 1 202 человека. Еще 300 до сих пор считаются пропавшими без вести.

По состоянию на 8 мая от рук россиян в Украине с 24 февраля погибли 225 детей. В общей сложности пострадали – более 638 детей. Кроме погибших, еще 413 детей ранили российские оккупанты.

8 мая в совместном заявлении G7 война России против Украины названа захватнической, а поступки Владимира Путина – порочащими Россию. Следует вспомнить, что Россия во время войны не соблюдает никаких международных норм и предписаний, поэтому мир должен сделать все, чтобы остановить войну, начатую Россией.

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Еще вечером эти слова Алексея Арестовича были в интервью. Однако, по состоянию на 6 утра 9 мая, отрывок вырезали.