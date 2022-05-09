Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів у інтерв'ю ФЕЙГИН LIVE. Зокрема це трапилось на 74 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України

Зауважте У МВС відповіли про ймовірне рішення Путіна напасти на Молдову

Арестович сказав, чому Росія може вдруге напасти на Київ та інші міста

Олексій Арестович заявив, що не може спрогнозувати, чи оголосить Володимир Путін мобілізацію, адже він ухвалює рішення "за одним клацанням у голові".

Цілком ймовірний другий наступ – на Київ, Чернігів, Суми, Харків тощо. Все можливо такими темпами. Це дуже дивна історія, доки санкції подіють, поки приїде зброя… Це місяці – навіть уже не тижні,

– сказав Арестович.

Додав також, що все тому, що пакет військової допомоги від партнерів голосується наприкінці травня.

"Поки його проголосували, поки приїде озброєння. До моїх ранніх прогнозів потрібно – коли ще не було зрозуміло, коли голосуватимуть – ще місяць додавати. Це дуже довга історія", – сказав радник глави ОП.

Саме тому Олексій Арестович вважає, що за цей час вороги можуть зібратися з силами, провести приховану неофіційну мобілізацію. І після цього, ймовірно, здійснити повторний наступ на Київ.

Важливо! Ще ввечері ці слова Олексія Арестовича були в інтерв'ю. Проте, станом на 6 ранку 9 травня, уривок вирізали.

Коротко про окупацію українських областей

Вдосвіта 24 лютого крилаті та балістичні ракети полетіли в аеродроми, військові штаби та склади у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові. Також вибухи лунали в столиці, Харкові, Одесі та на Донбасі.

Наступного дня, 25 травня орієнтовно о 14 годині почалась оборона Києва. Вже 27 травня вороги вступили у вуличні бої з ЗСУ в Бучі. Також бої велись у інших містечках довкола Києва.

Значну навалу окупантів стримала Сумщина. Попри окупацію, вже 8 квітня Збройні Сили України звільнили область від ворога.

Перед цим, 2 квітня, наші військовослужбовці звільнили від окупантів Київщину. Масштаби звірств ворога там жахають – окупанти розстрілювали людей просто посеред вулиць, тіла скидали до братських могил. Це геноцид українського народу.

Зокрема, станом на 2 травня, на Київщині за час окупації загинули 1202 людей. Ще 300 досі вважаються зниклими безвісти.

Станом на 8 травня, від рук росіян в Україні з 24 лютого загинули 225 дітей. Загалом постраждали – понад 638 дітей. Окрім загиблих, ще 413 діток поранили російські окупанти.

8 травня у спільній заяві G7 названо війну Росії проти України загарбницькою, а вчинки Володимира Путіна – такими, що ганьблять Росію. Варто згадати, що Росія під час війни не дотримується жодних міжнародних норм та приписів, тож світ має зробити все, щоб зупинити війну, яку почала Росія.

Дивіться також – росіяни ускладнюють контрнаступ для ЗСУ, – Жданов: відео