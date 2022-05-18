Арестович объяснил, почему заменили командующего Сил теробороны

Недавно Игоря Танцюру назначили новым командующим Сил территориальной обороны Украины ВСУ. Это было взвешенное решение.

Игоря Танцюру характеризуют как профессионала, хорошо знающего свое дело. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

К теме Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны ВСУ

Он также подчеркнул, что заместителем командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины стал бригадный генерал Сергей Собко.

"Один из самых молодых командиров бригады. Это один из самых перспективных украинских военных", – убежден Арестович.

Я думаю, что они справятся,

– подчеркнул советник главы ОП.

Почему заменили Юрия Галушкина

На вопрос ведущей, почему заменили переднего командующего Сил ТРО ВСУ Юрия Галушкина, Арестович ответил, что на это могло быть много причин.

Например, по его словам, сменить Галушкина могли не по определенным плохим причинам, а по ротации кадров. Для каждого этапа развития сил подбирают человека, который по собственным и профессиональным данным способен обеспечить это развитие.

Есть люди, которые стартуют, есть люди, которые им управляют, есть люди, которые его завершают. К каждой фазе развития разные люди,

– объяснил Алексей Арестович.

Советник главы Офиса Президента Украины также заверил, что Юрию Галушкину непременно найдут место, которое будет соответствовать его профессиональным и личностным качествам.

Читайте также Желаю удачи, – Резников поздравил нового командующего Сил ТрО Танцюру

Полный стрим с Алексеем Арестовичем на 24 канале: смотрите видео

Что известно о замене командующего Сил ТрО