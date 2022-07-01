Ждите "привета" в ответ, у**аны, – Арестович об обстреле Одесской области
Источник:Алексей Арестович
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отреагировал на ракетный удар россиян по Одесской области, унесший жизни десятков человек.
Арестович отреагировал на обстрел Одесской области
По его словам, три российские ракеты Х-22 (такие же использовали для обстрелов Кременчуга) попали в жилой дом и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
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Арестович отметил, что по предварительным данным местных властей, в результате этого обстрела уже подтвердили смерть 18 человек (среди них двое детей), 30 получили ранения.
С какими у****ами нам приходится воевать таки. Ну ждите в ответ привет, у***ны. И долго ждать не придется,
– написал советник.
Что известно об обстреле Одесской области: коротко
Россияне подло нанесли удар ночью, когда люди спали около 01:00. И снова выбрали цель, где живут многие люди. Ракеты выпустили из стратегической авиации, взлетевшей с территории временно оккупированного Крыма.
Враг снова использовал ракеты Х-22. Это устаревшие советские ракеты, не отличаются точностью, но очень мощные и быстрые. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказывал, что только боевая часть такой ракеты весит почти тонну.
В результате попадания этой российской ракеты в девятиэтажке полностью уничтожен один подъезд. А на базах отдыха известно о повреждениях 3-этажных, а также 4-этажных зданий.
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