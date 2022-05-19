Арестович подтвердил, что в Мелитополе взорвали колеи возле российского бронепоезда

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию о подрыве путей возле российского бронепоезда в Мелитополе.

Алексей Арестович отметил, что в Херсонской области все хорошо, потому что украинские защитники гоняют врагов очень хорошо.

Важно "Железный купол", как в Израиле, не подходит Украине, – Арестович объяснил почему

По его словам, российские военные пытаются там двигаться, но у них ничего не выходит. Единственное, что они делают – пытаются маневрировать, чтобы не попасть под раздачу. Однако все равно попадают.

"Здесь можно меньше волноваться", – добавил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Бронепоезд в Мелитополе

Согласно информации, российский бронепоезд курсировал и охранял железнодорожные пути из Крыма в Мелитополь. Однако его поймали партизаны.

Сам бронепоезд не подорвали, но подорвали пути перед ним. То есть там российские военные отделались легким испугом,

– отметил Алексей Арестович.

Он добавил, что согласно некоторым данным "грохнули" двух высокопоставленных военных и вообще было сражение со стрелковым оружием.

"Это показывает еще одну очень важную деталь. Партизанское движение действует на полную там, где считается, что его не может быть. Так вот оно, и довольно успешное", – добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что российский бронепоезд был подорван в районе местного мясокомбината. Из-за взрыва были повреждены 2 железнодорожных пути. Сам бронепоезд состоял из 10 вагонов. Взрыв произошел под вагоном с личным составом. В настоящее время движение бронепоезда остановлено.

Что известно о событиях в Мелитополе: последние новости

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье собрали подразделение так называемых "псевдоказаков". Они якобы играют роль народной милиции – делают вид, что "охраняют" общественный порядок в городе.

Чтобы поощрить их к сотрудничеству, оккупационные власти им сразу же пообещали жалованье в размере 20 долларов в день. Однако оказалось, что у Москвы нет этих 20 долларов, чтобы им платить, поэтому раздали украденные в Украине сухпайки вместо денег.

Партизаны во временно оккупированном Мелитополе ликвидировали враждебных военных высокого ранга.

Может заинтересовать – Арестович об обороне орков и историческом дне для НАТО: смотрите видео