Арестович предположил, на какие направления Путин перебросит войска из Мариуполя

Российские войска, которые сейчас находятся в Мариуполе, частично планируют перебросить на другие направления. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что это точно не Изюмское направление.

Такую информацию сообщил 24 каналу советник Ермака Алексей Арестович. Он также отметил, что точную цифру войск оккупантов в Мариуполе подсчитать сложно, ведь есть очень много разной информации из разных источников и все нужно проверять.

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По меньшей мере, несколько тысяч войск были расположены на Мариупольском направлении, трудно установить точную цифру, ведь там постоянно происходили ротации, говорит Арестович.

Часть накопившихся войск оккупанты оставят в Мариуполе, а другую будут куда-то перенаправлять. Это может быть направление на Запорожье, может быть также Авдеевка или Марьинка,

– предполагает советник головы ОП.

Также Арестович говорит, что можно рассмотреть вариант перемещения на Изюмское направление, но это слишком далеко.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Наши воины перешли в контрнаступление на направлении, считавшемся едва ли не самым горячим и сложным с точки зрения боевых действий. Речь идет об Изюмском. В некоторых регионах уже наблюдалось вытеснение врага. Отдельные подразделения России при этом обстреливали наши ВСУ. То есть это россияне, которые базируются в Чугуеве, Дергачах, Золочеве и Лозовой.

Также благодаря контрнаступлению удалось отвести непосредственную опасность от Харькова. Ведь россияне стояли близко. Из-за этого город терпел беспощадные вражеские обстрелы. Теперь их стало меньше и Харьков понемногу возвращается к привычной жизни. В городе даже был запущен общественный транспорт.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко твердо заявлял, что контрнаступление наших войск остановить уже невозможно и российские оккупанты это хорошо понимают. Они боятся сил наших воинов и пытаются отступать. Наше наступление важно, потому что так мы можем зайти в тыл их вражеской группировки.

Враг пытается запугать украинцев присутствием военных группировок у границы с Украиной, а именно в Курской и Брянской областях. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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