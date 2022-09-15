Звонок Шольца путину: Арестович сказал, в чем заинтересован немецкий канцлер

Немецкий канцлер Олаф Шольц провел разговор с российским диктатором владимиром путиным, призвав вывести войска из Украины. Главный интерес Шольца в том, чтобы был контролируемый процесс.

Соответствующее мнение в эфире с российским оппозиционером Марком Фейгиным высказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он выразил убеждение, что Шольца "интересуют контролируемые процессы".

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Звонки путину – это попытки сделать процессы контролируемыми, – Арестович

Более того, Арестович заявил, что Европу интересует, чтобы процессы были стабильными и контролируемыми.

Это главный интерес западной политики. Я неоднократно замечал, что Европу интересует, чтобы процессы были стабильными и контролируемыми,

– сказал советник ОП.

Он подчеркнул, что страны Запада "любят иметь дело с предсказуемыми процессами".

"С беспорядком и хаосом они (страны Запада – 24 канал) не любят иметь дело принципиально", – подчеркнул Арестович. По его словам, при любой попытке хаоса "они пытаются перевести его в контролируемый".

По его мнению, звонки путину – это попытки сделать процессы контролируемыми. В частности, как сказал Арестович, эту цель преследует Шольц.

Все же понимают, что если будут еще два поражения, как на Харьковском направлении, то ситуация будет неконтролируемой,

– заявил советник ОП.

По его мнению, Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают дипломатические связи с путиным, чтобы помочь политически.

Это очередная попытка нарисовать перспективную дорогу, помочь политически... Немцы и французы повторяли: "Давайте по-другому" (во время переговоров в "нормандском формате" – 24 канал). То, что они сейчас заговорили по-другому, не может не радовать. Они все больше цепляются за реальность", – сказал Арестович.

Что известно о разговоре Шольца и путина

Немецкий канцлер и кремлевский диктатор 13 сентября пообщались по телефону. В немецком правительстве сообщили, что Шольц говорил с путиным 90 минут после разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся 7 сентября.

Шольц призвал к дипломатическому решению войны и отметил полное выведение войск россии из Украины. Кроме того, темой разговора была ситуация на Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне.

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