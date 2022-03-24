Арестович рассказал, на каких направлениях сосредоточены основные силы оккупантов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к украинскому народу касательно текущей ситуации на фронте.

По его словам, по состоянию на 24 марта фронт практически замер, поскольку у противника нет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Основные силы противника сосредоточены только на нескольких направлениях, сообщает 24 канал.

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Где сосредоточены основные силы противника

Арестович утверждает, что сейчас фигурирует всего несколько регионов, где враг все же продолжает сосредоточивать основные усилия.

Единственное направление, где враг продолжает сосредоточивать усилия – это направление на Изюм, Марьинку, Мариуполь традиционно и возится в районе правого берега Днепра в Херсоне,

– рассказал Арестович.

Однако, по словам советника главы Офиса президента, в Херсоне враг занимает оборонительную позицию.

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