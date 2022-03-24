За його словами, станом на 24 березня фронт практично замер, оскільки противник не має ресурсів, аби продовжувати наступ. Основні сили противника зосереджені лише у кількох напрямках, повідомляє 24 канал.

Читайте також Помста народу все одно вас наздожене, – Арестович пригрозив зрадникам України

Де зосереджені основні сили противника

Арестович стверджує, що зараз фігурує лише кілька регіонів, де ворог все ж продовжує зосереджувати основні зусилля.

Єдиний напрямок, де ворог продовжує зосереджувати зусилля – це напрямок на Ізюм, Мар'їнку, Маріуполь традиційно та возиться в районі правого берега Дніпра в районі Херсону,

– розповів Арестович.

Однак, за словами радника голови Офісу президента, в Херсоні ворог займає оборонну позицію.