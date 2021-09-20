Арестович рассказал о наказании жителей оккупированных территорий за участие в выборах в Госдуму

Россия должна ответить за привлечение к выборам в Госдуму жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Наказать могут также и украинцев, которые принимали участие в голосовании.

Участие жителей оккупированных Россией территорий в выборах в Госдуму прокомментировал в эфире телеканала спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

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Россия должна ответить за участие жителей Донбасса и Крыма в выборах

По словам Арестовича, вопрос о форме и сроках ответственности России за так называемые выборы в Госдуму России решает дипломатия США и украинское военно-политическое руководство.

Думаю, в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мер на уровне украинского государства, то, как известно, СНБО ввел санкции против тех, кто организовывает и проводит такие выборы,

– заявил спикер украинской делегации.

Ответственность жителей оккупированных территорий

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов 17 сентября сообщил, что Украина введет против Москвы новые санкции из-за проведения российских выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

В то же время Арестович подчеркнул, что ответственность обычных жителей оккупированных территорий за участие в выборах зависит от их вовлеченности в процесс. Мол, нельзя "всех одним миром мазать".

Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в жесткое положение: не "голосуешь" – ты без работы. А возможно, тебя будут преследовать,

– отметил он.

Однако добавил, что были и такие люди, которые добровольно "взяли и пошли голосовать".

Спикер украинской делегации подытожил, что все решения будут принимать после возвращения Крыма и Донбасса: "Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться в каждом случае отдельно. Я полностью уверен, что простые люди не пострадают".

Пострадают прежде всего те, кто принимал соответствующие решения и выступал пособниками оккупантов.

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