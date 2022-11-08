"У нас есть условия": Арестович оценил, действительно ли США подталкивают Украину к переговорам с Россией

Украина никогда не отказывалась от мирных переговоров с Россией по поводу прекращения войны. Однако у Киева есть определенные условия, которые должна выполнить Москва, чтобы начать переговоры.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, пишет 24 канал. Он прокомментировал информацию о том, что США требуют, чтобы Украина публично показала открытость к переговорам с Россией.

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Что может быть предметом переговоров Украины и России

Арестович заявил, что "это информационная кампания". Он убежден, что сообщение о том, что Запад требует переговоров от Украины, угрожая оставить нашу страну без помощи – неправда.

Также, по его словам, не соответствует действительности сообщение, что от Владимира Зеленского требуют отмены принципиальной позиции не вести переговоры с Владимиром Путиным.

Мы никогда не были против переговоров. Мы просто не будем вести переговоры с Путиным. Международный военный преступник, в отношении которого мы подозреваем, что он не доживет до конца войны как физическая или политическая фигура,

– заявил Арестович.

Реакция Арестовича на позицию США по переговорам с Россией: видео

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, но у Киева есть условия.

"Эта переговорная позиция состоит в том, о чем написал Михаил (Подоляк – 24 канал). Что нужно вывести все российские войска из Украины", – сказал он.

Арестович добавил, что Киев открыт для переговоров только с того момента, когда Россия выведет свои войска. По его словам, предметом переговоров Украины и России может быть:

выдача военных преступников,

возвращение всех пленных,

выплата репараций,

дальнейшее сосуществование.

Кроме того, по его словам, Украина имеет жесткую переговорную позицию. Москва же ее не имеет и ставит ультиматумы, мол, оставить за ней оккупированные территории Украины.

Украина приостановила переговоры с Россией

Летом Украина решила приостановить переговоры с Россией из-за ультиматума Москвы. Российские пропагандисты пытались распространить ложь, что Украина вышла из переговорного процесса, однако это не так.

Украина и Россия вели весной переговоры, однако Кремль отклонил предложения Киева. Осенью Россия аннексировала новые украинские территории, после чего заявила, что готова к переговорам.

Однако ранее Зеленский подчеркнул красные линии Путину и предупреждал, что о переговорах можно забыть, если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Кроме того, Зеленский ставил под сомнение переговоры с Россией из-за зверств оккупантов в Киевской области. Президент Украины отказывается от переговоров с Путиным.

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