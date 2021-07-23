Мяч на российской стороне, – Арестович сказал, при каких условиях война на Донбассе закончится

23 июля 2021 , 22:00
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Источник:

24 канал

Мир на Донбассе может наступить только при условии, если этого захотят обе стороны. Поэтому для окончания войны на востоке Украины нужна политическая воля России.

Ведь ни один конфликт в мире не заканчивался по желанию лишь кого-то одного. Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник руководителя Офиса Президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Арестович: Дело в позиции российского президента

"Чтобы мы не пытались решить, какие стратегические и тактические вопросы – ключ в голове Путина и мяч на российской стороне", – подчеркнул он.

По его словам, об этом напоминает нам весь мир на уровне:

  • Совета Безопасности ООН;
  • стран "Большой семерки";
  • посредников – Германии и Франции.

Большей частью все эти уважаемые международные партнеры признают, Украина сделала все, чтобы выполнить решение нормандских минских соглашений Парижского саммита.

Дело в России – позиция российского президента. Но мы видим, что даже коллективное давление Запада пока не сдвигает Путина с его позиции,
– заявил Арестович.

Он добавил, Россия продолжает трактовать события на Донбассе как внутриукраинский конфликт. И в Кремле постоянно заявляют, что они там ни при чем.

Арестович ответил, при каких условиях закончится война на востоке Украины: видео

Последние заявления России о войне на Донбассе

  • Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что Россия вмешается в конфликт", если случится обострение военных действий на Донбассе.
  • В Кремле в очередной раз объяснили свои действия "защитой русскоязычного населения". Мол, ситуация на Донбассе якобы может приобрести признаки геноцида.
  • Козак обвинил Украину в том, что она не выполняет минские договоренности и не желает заканчивать конфликт.
Автор: Марина Васильєва