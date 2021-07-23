Мяч на российской стороне, – Арестович сказал, при каких условиях война на Донбассе закончится
Источник:24 канал
Мир на Донбассе может наступить только при условии, если этого захотят обе стороны. Поэтому для окончания войны на востоке Украины нужна политическая воля России.
Ведь ни один конфликт в мире не заканчивался по желанию лишь кого-то одного. Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник руководителя Офиса Президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Арестович: Дело в позиции российского президента
"Чтобы мы не пытались решить, какие стратегические и тактические вопросы – ключ в голове Путина и мяч на российской стороне", – подчеркнул он.
По его словам, об этом напоминает нам весь мир на уровне:
- Совета Безопасности ООН;
- стран "Большой семерки";
- посредников – Германии и Франции.
Большей частью все эти уважаемые международные партнеры признают, Украина сделала все, чтобы выполнить решение нормандских минских соглашений Парижского саммита.
Дело в России – позиция российского президента. Но мы видим, что даже коллективное давление Запада пока не сдвигает Путина с его позиции,
– заявил Арестович.
Он добавил, Россия продолжает трактовать события на Донбассе как внутриукраинский конфликт. И в Кремле постоянно заявляют, что они там ни при чем.
Арестович ответил, при каких условиях закончится война на востоке Украины: видео
Последние заявления России о войне на Донбассе
- Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что Россия вмешается в конфликт", если случится обострение военных действий на Донбассе.
- В Кремле в очередной раз объяснили свои действия "защитой русскоязычного населения". Мол, ситуация на Донбассе якобы может приобрести признаки геноцида.
- Козак обвинил Украину в том, что она не выполняет минские договоренности и не желает заканчивать конфликт.