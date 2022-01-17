Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента. Также политик покинул пост спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Соответствующую информацию Алексей Арестович обнародовал в комментарии изданию. Это случилось 17 января.

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Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера делегации Украины в ТКГ

Информацию об увольнении с должности озвучил сам политик. Он также добавил, что уволился по собственному желанию. Более того, на следующей встрече в Трехсторонней контактной группе по Донбассу он не будет присутствовать.

Также, политик заявил, что сейчас:

"информация пока неофициальная";

уволился с должностей по "личным причинам".

Кстати, политик занимал должность внештатного советника Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. Кроме того, политик был спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу с 28 октября 2020 года.

Что известно об Алексее Арестовиче: коротко

Алексей Арестович перед тем, как стать внештатным советником главы Офиса Президента и спикером украинской делегации в ТКГ, был военным обозревателем, экспертом и блогером. Также организовывал благотворительный фонд для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО.

Более того, политик работал актером, признавался во лжи и работе пропагандистом в 2017 году.

Во время работы спикером ТКГ и внештатным советником Андрея Ермака часто комментировал события прессе. В частности 31 декабря 2021 года заявил, что в январе Украине угрожает опасность со стороны России. По его мнению, Арестович предположил, что Кремль мог бы наступать в феврале 2022 года.

Кроме того, 14 января 2022 года политик дал интервью программе "Романенко. Беседы". В нем заявил, что якобы власть "забюрократизировалась". В частности сказал, что якобы: "Мы должны быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут прыжок для следующего прыжка. Где это все?".

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