"На 2 – 3 недели": сеть взорвалась мемами после заявления Арестовича об увольнении

Алексей Арестович после громкого скандала написал заявление об уходе из Офиса Президента. Украинцы шутят, что это может быть на 2-3 недели.

Да, заявление политик написал 17 января. В этот же день ее согласовали на Банковой. Сеть традиционно разразилась мемами и шутками. Дальше 24 канал собрал самые яркие из них.

Кстати говоря Офис Президента согласовал отставку Арестовича с должности советника

Идет эпоха

Украинцы были удивлены таким решением. Кепят, мол, "Освобождается Арестович – идет эпоха Также вспомнили должностному лицу заявление об "отозвал извинения" и, конечно, "2 - 3 недели".



Шутки об увольнении Арестовича / Скриншот со страницы Андрей Пчеловод



Традиционные ребусы / Скриншот со страницы Антона Тимошенко

Мемы об отставке Арестовича / Фото из сети:

Что этому предшествовало