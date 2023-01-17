"На 2 – 3 недели": сеть взорвалась мемами после заявления Арестовича об увольнении

17 января 2023, 22:10
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Алексей Арестович после громкого скандала написал заявление об уходе из Офиса Президента. Украинцы шутят, что это может быть на 2-3 недели.

Да, заявление политик написал 17 января. В этот же день ее согласовали на Банковой. Сеть традиционно разразилась мемами и шутками. Дальше 24 канал собрал самые яркие из них.

Кстати говоря Офис Президента согласовал отставку Арестовича с должности советника

Идет эпоха

Украинцы были удивлены таким решением. Кепят, мол, "Освобождается Арестович – идет эпоха Также вспомнили должностному лицу заявление об "отозвал извинения" и, конечно, "2 - 3 недели".


Шутки об увольнении Арестовича / Скриншот со страницы Андрей Пчеловод


Традиционные ребусы / Скриншот со страницы Антона Тимошенко

Мемы об отставке Арестовича / Фото из сети:

Что этому предшествовало

  • После удара россиян по многоэтажке в Днепре, Арестович предположил, что в жилой дом попал обломок ракеты, сбитой украинским ПВО.
  • Впоследствии эту информацию опровергли в Вооруженных Силах нашего государства. Отметила, что оккупанты попали по объекту гражданской инфраструктуры ракетой Х-22, которую наша противовоздушная оборона не может сбивать.
  • Это подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. Там констатировали, что этот тип вооружения чрезвычайно неточный.
  • На Арестовича рухнул шквал критики, поскольку его заявление разлетелось по российским пропаганистским каналам.
  • После этого советник ОП решил уволиться.

Автор: Ольга Музика