Арестович заявил, что информацию о химатаке в Мариуполе проверяют

11 апреля 2022 , 23:49
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Алексей Арестович

Алексей Арестович заявил, что информацию о химатаке в Мариуполе проверяют. В частности, речь идет об использовании яда против наших военных и мирных людей.

Соответствующую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента вечером 11 апреля. Вероятная атака произошла вечером на 47 день войны.

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