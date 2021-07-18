Будет выглядеть "бякой", – Арестович заявил, что Путину невыгодно встречаться с Зеленским
Источник:"Дом"
Алексей Арестович убежден, что Владимиру Путину невыгодно встречаться с Владимиром Зеленским. Именно украинский лидер по результатам этого разговора может оказаться в выигрышной позиции.
Спикер украинской делегации ТКГ Арестович отметил, что весь мир, в частности, народы России и Украины, будут ожидать конкретного результата от встречи Путина и Зеленского.
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А если результатов не будет, то в выигрыше будет инициатор этой встречи, то есть, президент Зеленский. А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави,
– подчеркнул Арестович.
По словам Арестовича, если это произойдет, Путин "фактически, будет не только тем, кто разжигает конфликт, но и лицом, заинтересованным в его продолжении".
Зеленский предложил Путину встретиться
- Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться.
- Комментируя опус главы Кремля об Украине, Зеленский отметил, что президенту России очень не хватает времени на встречу. Украинский лидер заметил: теперь понятно, на что Путин тратил свое время.
- В то же время Зеленский подчеркнул, что некоторые моменты статьи президенты могли бы обсудить лично.
- Украинский лидер заверил: он мог бы предоставить главе Кремля много новой информации для будущих материалов.