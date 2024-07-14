Неожиданные смерти, коррупция и грызня: что происходит в минобороны России

В московском СИЗО 8 июля умер бизнесмен Игорь Котельников, которого обвиняли в коррупции, а 9 июля не стало чиновника минобороны Магомеда Хандаева. Обоих связывают с бывшим заместителем Шойгу Тимуром Ивановым, который арестован по делу о взятке. В минобороны России происходит грызня за лакомый кусочек российского бюджета в условиях войны.

Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что не стоит исключать и версию естественной смерти того же Котельникова, который, якобы, умер из-за "отрыва тромба".

Смотрите также Иначе будет трудно: Путин подписал закон об увольнении депутатов за выезд из России без разрешения

Котельникова могли довести до смерти в тюрьме

Жирнов предполагает, что смерть бизнесмена Котельникова могла быть естественной. Поводом для этого стало плохое питание, ужасные условия пребывания за решеткой, давление со стороны следственных органов, которые требовали определенных показаний.

Это очень существенный физиологический выплеск для человека, поэтому она может просто не выдержать, потому что до ареста она находилась в хороших условиях,

– озвучил Жирнов.

В минобороны бьются за военный бюджет

Жирнов отметил, что, когда идет война, у чиновников России есть возможность украсть миллиарды, поэтому существует конкуренция за эти деньги.

"Можно сравнить это с ситуацией, когда шакалы увидели каркас мамонта и каждый хочет получить большой кусок от этого "мамонта российского военного бюджета". Конечно они дерутся между собой за то, чтобы откусить кусок чуть больше", – озвучил бывший сотрудник КГБ России.

Аресты в минобороны работают против Путина

Все истории с арестами в минобороны России работают против министерства. Об этом заявил Жирнов, озвучив, что со стороны Путина объявлена благородная цель борьбы с коррупцией, но, когда арестовывают половину аппарата минобороны, тогда оно перестает работать.

"Все ждут, когда назначат новых начальников, но не знают, как с ними работать, сколько, куда им заносить и в какой валюте. С предыдущими все было понятно, а как будут вести себя новые – не ясно. У меня есть версия, что эти рациональные технократы, которые вокруг Путина, просто хотят сорвать ему войну и сделали все, чтобы "раздеребанить" минобороны", – предположил Жирнов.