Про це в розмові з 24 Каналом озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що не варто виключати й версію природної смерті того ж Котельникова, який, буцімто, помер через "відрив тромбу".

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Котельникова могли довести до смерті у в'язниці

Жирнов припускає, що смерть бізнесмена Котельникова могла бути природною. Приводом для цього стало погане харчування, жахливі умови перебування за ґратами, тиск з боку слідчих органів, які вимагали певних показань.

Це дуже суттєвий фізіологічний виплеск для людини, тому вона може просто не витримати, бо до арешту вона перебувала в гарних умовах,

– озвучив Жирнов.

В міноборони б'ються за військовий бюджет

Жирнов наголосив, що, коли триває війна, в чиновників Росії є можливість вкрасти мільярди, тому існує конкуренція за ці гроші.

"Можна порівняти це з ситуацією, коли шакали побачили каркас мамонта і кожен хоче отримати великий шматок від цього "мамонта російського військового бюджету". Звичайно вони б'ються між собою за те, аби відкусити шматок трохи більше", – озвучив колишній співробітник КДБ Росії.

Арешти в міноборони працюють проти Путіна

Всі історії з арештами в міноборони Росії працюють проти міністерства. Про це наголосив Жирнов, озвучивши, що з боку Путіна оголошена благородна мета боротьби з корупцією, але, коли заарештовують половину апарату міноборони, тоді воно перестає працювати.

"Всі чекають, коли призначать нових начальників, але не знають, як з ними працювати, скільки, куди їм заносити і в якій валюті. З попередніми все було зрозуміло, а як поводитимуться нові – не ясно. В мене є версія, що ці раціональні технократи, які навколо Путіна, просто хочуть зірвати йому війну і зробили все, щоб "роздеребанити" міноборони", – припустив Жирнов.