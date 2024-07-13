Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Відтепер вищезгаданим російським державним посадовцям загрожує дострокове звільнення.

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Путін дозволив звільняти депутатів за виїзд без дозволу

Цього тижня закон пройшов нижню та верхню палати парламенту Росії. Тепер, щоб залишити кордони Росії, парламентарям потрібно буде заздалегідь узгодити свій від'їзд зі спецслужбами,

– йдеться у повідомленні росЗМІ.

Росіяни вже навіть встигли знайти виправдання подібним "обмеженням". За словами парламентаріїв, закон потрібен, аби російські депутати не потрапили за кордоном під арешт. Наприклад, за ордером Інтерполу у зв'язку з рішенням українського суду.

Напередодні Путін підписав закон про найбільше підвищення податків в історії Росії. Воно забезпечить майже 17 трильйонів рублів протягом наступних шести років, що еквівалентно 120 мільярдам доларів.

За даними росЗМІ, закон передбачає збільшення податкової ставки з 13% до 15% для росіян із доходами понад 200 тисяч рублів на місяць, тобто 1 456 доларів.