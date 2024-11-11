С чем связана волна арестов военных руководителей в России: объяснение британской разведки

Следственный комитет России в октябре 2024 года сообщил об избрании 3 лицам меры пресечения в виде содержания под стражей. Их обвиняют в присвоении недвижимого имущества российского минобороны.

Так следственные органы, вероятно, пытаются контролировать масштабную коррупцию в оборонном секторе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны Великобритании.

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В британской разведке рассказали, что среди подозреваемых есть бывший начальник отдела активов главного управления оснащения войск. Его вместе с другими подозреваемыми обвиняют в присвоении 15 объектов недвижимости на сумму более 244 миллионов рублей (или 2,5 миллиона долларов) одного из предприятий минобороны в Московской области.

Также отдельно арестовали бывшего заместителя директора нацгвардии России. Его обвиняют в коррупции за завышение цен на военную форму при закупке более чем на 400 миллионов рублей (4,2 миллиона долларов).

С весны 2024 года продолжаются аресты и уголовные производства против должностных лиц минобороны и ОПК, поскольку российские следственные органы почти наверняка пытаются достичь уровня контроля над огромными масштабами коррупции в российском оборонном секторе как по практическим, так и по демонстративным политическим причинам,

– считают в британской разведке.