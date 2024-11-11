Так слідчі органи, ймовірно, намагаються контролювати масштабну корупцію в оборонному секторі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міноборони Великої Британії.

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За що судять військових керівників у Росії

У британській розвідці розповіли, що серед підозрюваних є колишній начальник відділу активів головного управління оснащення військ. Його разом з іншими підозрюваними звинувачують у привласненні 15 об'єктів нерухомості на суму понад 244 мільйони рублів (або ж 2,5 мільйона доларів) одного із підприємств міноборони у Московській області.

Також окремо заарештували колишнього заступника директора нацгвардії Росії. Його звинувачують у корупції за завищення цін на військову форму під час закупівлі на понад 400 мільйонів рублів (4,2 мільйона доларів).

З весни 2024 року тривають арешти та кримінальні провадження проти посадових осіб міноборони та ОПК, оскільки російські слідчі органи майже напевно намагаються досягти рівня контролю над величезними масштабами корупції в російському оборонному секторі як з практичних, так і з демонстративних політичних причин,

– вважають у британській розвідці.