У червні 2024 року МКС видав ордери на арешт ексміністра оборони та очільника Генштабу Росії. Їх, зокрема, звинуватили у ракетних ударах по українській енергетичній інфраструктурі.

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"Страшна" помста ображеного Кремля

Відомо, що рішення про видачу ордеру ухвалили судді Росаріо Сальваторе Айтала, Серхіо Херардо Угальде Годінес та Хайкель Бен Махфуд.

Саме Хайкеля Бен Махфуда заочно заарештували у Москві. Проти судді порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту. За це посадовцю МКС "світить" чотири роки колонії.

Зазначимо, що Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу. Він став суддею МКС у березні 2024 року. Раніше російські силовики порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.