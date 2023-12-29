Сказал Путину "нет": Милей отказался приобщать Аргентину к БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо странам-членам БРИКС, в котором отклонил предложение присоединить его государство к геополитическому блоку. О своем решении аргентинский президент сообщил в официальных письмах лидеру Китая Си Цзиньпину и России Владимиру Путину.

Также заявление Хавьера Милея направили президенту Бразилии Луизу Инасио Лула да Силва, премьер-министру Индии Нарендри Моди и президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоси.

Смотрите также Объявлено чрезвычайное экономическое положение: в Аргентине одновременно будут введены 300 реформ

Аргентина отказалась присоединиться к БРИКС

Аргентинское издание Infobaе отмечает, что так президент Милей отверг геополитическую близость с Китаем и Россией.

Однако за несколько месяцев до истечения своего президентского срока экспрезидент Аргентины Альберто Фернандес заявлял о намерениях присоединиться к блоку БРИКС.

Как отмечает бразильское издание Brazil247, его инициатива получила поддержку от лидера Китая Си Цзиньпина, поскольку расширение блока отвечает интересам Китая по ограничению влияния Соединенных Штатов в мире.

По данным издания Infobae, новоизбранный президент Аргентины поддерживает США, и потому он отказался "настаивать на соглашении с коммунистами".

Политика Хавьера Милея: основные новости