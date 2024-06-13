После избрания президентом в 2023 году Хавьера Милея, страна активно поддерживает усилия Украины в войне. Эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко в разговоре с 24 Каналом оценил перспективы участия Аргентины в "Рамштайн".

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Находит варианты помощи

Аргентина, как отметил он, страна, которая имеет серьезный потенциалл, в частности, военный.

Она может присоединиться к различным проектам по технологиям современной войны. Поэтому Аргентина найдет свое место в "Рамштайн",

– отметил эксперт по нацбезопасности.

Сегодня президент Аргентины занимает активную позицию поддержки цивилизованного мира. Также он разными способами находит варианты помощи Украине – по меньшей мере на дипломатическом фронте.

"Далее будем ждать от Аргентины помощи в виде военной техники и технологий", – подчеркнул Иван Варченко.

Обратите внимание! 13 июня в Брюсселе состоялось заседание в формате "Рамштайн", на котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил о том, что новым участником Контактной группы по вопросам обороны Украины стала Аргентина. Остин также отметил, что "ставки в этой войне высокие", ведь никто не хочет жить в мире, где доминирует Россия. Он выразил уверенность, что "коалиция продолжит отвечать на вызовы".

Отношения Украины и Аргентины: актуальное