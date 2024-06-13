Після обрання президентом у 2023 році Хав'єра Мілея, країна активно підтримує зусилля України у війні. Експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко у розмові з 24 Каналом оцінив перспективи участі Аргентини в "Рамштайні".

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Знаходить варіанти допомоги

Аргентина, як зазначив він, країна, яка має серйозний потенціал, зокрема, військовий.

Вона може долучитися до різних проєктів щодо технологій сучасної війни. Тому Аргентина знайде своє місце в "Рамштайн",

– зауважив експерт з нацбезпеки.

Сьогодні президент Аргентини займає активну позицію підтримки цивілізованого світу. Також він у різний спосіб знаходить варіанти допомоги України – щонайменше на дипломатичному фронті.

"Далі чекатимемо від Аргентини допомоги у вигляді військової техніки та технологій", – підкреслив Іван Варченко.

Зверніть увагу! 13 червня в Брюсселі відбулось засідання у форматі "Рамштайн", на якому глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про те, що новим учасником Контактної групи з питань оборони України стала Аргентина. Остін також наголосив, що "ставки у цій війні високі", адже ніхто не хоче жити у світі, де домінує Росія. Він висловив впевнення, що "коаліція продовжить відповідати на виклики".

Відносини України та Аргентини: актуальне