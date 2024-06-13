Аргентинські Super-Etendard – літаки 4 покоління класу МіГ-29. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що ці літаки доволі старі, проте в умовах дефіциту авіатехніки під час повномасштабної війни вони Україні стануть в нагоді.

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В Україні буде "зоопарк" авіатехніки

Основною машиною, яка є в пріоритеті для України залишається F-16, тому що ці літаки найдешевші в питаннях експлуатації. Стосовно всіх інших літаків, в тому числі тих, що можливо передасть Аргентина, треба розуміти, аби інтегрувати нову авіатехніку, Україні потрібні спеціалісти, інфраструктура, технології і найголовніше – час.

"В нас в будь-якому випадку буде "зоопарк" авіатехніки: і радянська, і західна. Це може створювати певні складнощі з їх експлуатацією та застосуванням. Для кожного з цих літаків має бути відповідний бойовий комплект, паливо. В тому числі має бути постачання запасних частин", – розповів Долінце.

До літаків, які не є першочерговими, але теж стануть в нагоді Україні, авіаційний експерт відносить Gripen, а також Mirage. Останні можна буде використовувати для запуску крилатих ракет типу Storm Shadow/SCALP. Долінце наголосив, що треба адекватно оцінювати терміни передачі літаків. Літаки Mirage в кращому випадку можна буде отримати не раніше 2025 року.

Ключові проблеми літаків Super-Etendard

Щодо можливості отримати літаки Super-Etendard від Аргентини, авіаційний експерт назвав дві ключові проблеми. З його слів, цей літак доволі старий. Друге, на що варто звернути увагу – це можливість підтримання його льотної придатності.

Важливо розуміти, чи є необхідні запчастини до них, чи виготовляються вони. Аргентина має 5 літаків, а загалом таких було виготовлено близько 80. Лише в 3 країнах вони: Аргентина, Ірак, Франція. Ось Франція почала виводити цей літак з експлуатації ще з 2016 року,

– розповів Долінце.

Якщо буде передано лише 5 таких літаків, то, зі слів Долінце, виникає запитання щодо доцільності такої передачі, бо вартість їх отримання (навчання персоналу, логістика) – може бути високою.

Коротко про літаки Super-Etendard