В Аргентине фиксируют аномальные +40 градусов: сотни тысяч людей остались без света

В Буэнос-Айресе из-за жары произошло массовое отключение электричества. Перебои начались после того, как температура воздуха поднялась до +34 градусов.

Сейчас температура в столице Аргентины +40 градусов. Поэтому город можно считать самым жарким в мире.

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Более 700 тысяч людей без света

Несколько районов столицы 11 января остались без электричества из-за перезагрузки сети в результате жары. Поэтому нарушена работа светофоров, есть перебои с мобильной связью.

Без света остались более 700 тысяч человек. Кроме этого, страница государственного регулятора, на которой публикуют соответствующую информацию, пока недоступна.

Пострадало сельское хозяйство

Из-за отключения электричества центры COVID-тестирования и вакцинации от коронавируса должны были остановить свою работу.

Из-за жары пострадал ряд сельскохозяйственных регионов страны. Они переживают сложные времена еще с середины декабря 2021 года.

Заметим, что Аргентина является вторым по величине экспортером кукурузы в мире после США и основным мировым поставщиком соевого масла.

Рекордная жара в мире

В конце лета 2021 года рекордная жара накрыла страны Юго-Восточной Европы. В Греции прогнозировали почти + 50 градусов Цельсия.

В июле аномальная жара в Канаде привела к смерти почти полтысячи человек. Тогда желейные конфеты плавились за секунду.

Ученые-климатологи предупредили, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, повысили вероятность экстремальных погодных условий в 150 раз.

В начале 2022 года рекордную жару зафиксировали в Аляске. В течение нескольких дней в регионе жара не падала ниже +10 градусов.

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