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      Археологи откопали неразграбленное захоронения скифского воина с ценными находками: фото

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      Ученые раскопали ценное скифское захоронение
      Ученые раскопали ценное скифское захоронение / facebook

      Ценную находку археологи обнаружили на Мамай-Горе, расположенной на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Возраст захоронения скифского воина составляет около 2500 лет.

      Археологи отметили, что погребальный комплекс состоял из двух могил. Одно из захоронений было центральным, а второе – сопровождающим. Первое захоронение было ограблено еще в древности, а вот второе осталось невредимым и полным уникальных находок.

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      В сопроводительной могиле обнаружили кости юноши в возрасте от 18 до 20 лет. Археологи считают, что он скорее всего был оруженосцем выдающегося воина, похороненного в центральной могиле.

      Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, который сопровождал его в загробной жизни,
      – сообщили на странице археологического памятника "Мамай-Гора».

      Археологи обнаружили в захоронении редкую для скифов сероглиняную амфору, которая сыграет выдающуюся роль в датировке комплекса. Среди прочего, в могиле были обломки костяных псалиев и застежки для конской узды. Также ученые нашли в могиле оружие: железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы и скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками, рукояткой, перекрестком и колпачком для острия.

      В захоронении юноши было найдено украшения – бусы из склопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.

      Находки археологов:

       

      Кроме уникального инвентаря, найденный комплекс имеет и дополнительную научную ценность, так как углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе к VI веку до нашей эры, тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III веком до нашей эры.

      К слову, на запорожском острове Хортица ученые раскопали старинную постройку: выложенное из тяжелых камней десятиметровое круг.

      А еще раньше на Черкащине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. Согласно новым исследованиям, прах гетмана все время мог находиться в церкви в городке Сабитов. Где собственно и завещал себя похоронить казацкий лидер.

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      Теги: Новости Запорожья История Новости Украины
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